Besonderes Exponat aus Ägypten

Solche Objekte sind durch das Kulturgutschutzgesetz vom Verkauf ausgenommen. Oxfam entschied dann, dass sie an die Reiss-Engelhorn-Museen gehen sollte. Filialleiterin Catja Schulze brachte sie zum Museum. Laut Gabriele Pieke, Leiterin der Altägyptischen Sammlung, handelt sich um ein Vorratsgefäß, das gefüllt mit Speisen Verstorbenen mit ins Grab gegeben wurde, um sie für ihr Leben im Jenseits vorzubereiten. Es stammt aus einer Zeit, bevor die Pharaonen am Nil regierten, und gehört mit mehr als 5500 Jahren zu den ältesten gezeigten Stücken. „Im Museum werden die Schätze der Vergangenheit für kommende Generationen bewahrt. Das ist eine unserer Hauptaufgaben“, so Pieke. „In Zeiten, in denen im Nahen Osten Kulturgüter Konflikten zum Opfer fallen, bieten wir einen sicheren Ort“, erklärte sie und lud das Shop-Team in die Ausstellung ein. pwr

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 21.03.2018