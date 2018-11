Besonderes Gospelerlebnis in der Konkordienkirche

Ausgefeilte Arrangements mit Einflüssen aus Rock, Swing und Jazz bietet der Gospelchor Preacherman’s Friends, der am Sonntag, 18. November, in der Konkordienkirche auftritt. Rund 40 Sängerinnen und Sänger zeigen unter der Leitung von Stefan Groß ihr Können. Begleitet werden sie von ihrer professionellen Band. Für das Konzert, das um 18 Uhr beginnt, verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach heute zwischen 7 und 13 Uhr unter Telefon 01379/88 46 11 anrufen (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, gegebenenfalls abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz), das Stichwort „Gospel“ nennen sowie Name, Adresse und die eigene Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden bereits heute zwischen 14 und 15 Uhr telefonisch benachrichtigt und müssen persönlich erreichbar sein. / abo

© Mannheimer Morgen, Freitag, 16.11.2018