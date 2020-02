„Besonders packende“ Tour

Vor drei Monaten wurde sie in Betrieb genommen – jetzt durften 26 „MM“-Leser die Glas-Mehrweg-Anlage im Mannheimer Coca Cola-Werk in Augenschein nehmen. Produktionsleiter Christopher Bee, Projektleiterin Theresa Hübner und Prozessoptimierer Vitali Hesse hatten sich für die exklusive Lesertour Zeit genommen, um durch die 6000 Quadratmeter große Maschinen-Linie zu führen, aber auch die Fragen der Gäste zu beantworten.

Zu Anfang entführte Kommunikationsmanagerin Christina Witt die neugierigen Besucher in die Historie von Getränk und Marke. Dass aus dem Mittel gegen Müdigkeit und Kopfschmerz, wie es John Pemberton 1886 in seiner Apotheke erfand, noch vor Beginn des 20. Jahrhunderts das „amerikanische Nationalgetränk“ werden sollte, erfuhren die Teilnehmer dabei ebenso, wie die Erfolgsgeschichte des Mannheimer Werks. Das zählt mit seinen runderneuerten Abfüllsystemen in Einweg und Mehrweg zu den modernsten Standorten der Bundesrepublik.

Was man auch in den Fabrikationshallen sehen konnte. In Schutzkleidung gehüllt, ging es für die Gruppe desinfiziert in den Hygiene-Bereich zwischen Flaschen-Waschmaschine, Füllanlage und Etikettier-Automat.

Dass die rund 300 Tonnen schwere Komplettanlage mit ihren bis zu 60 000 pro Stunde gefertigten Glasflaschen nicht nur ein Zeichen für mehr Nachhaltigkeit setzt, sondern auch den gesamten Rhein-Neckar-Raum mit zehntausenden von Kästen Mehrweg-Ware versorgt, imponierte den Lesern bei den Schilderungen sichtlich.

Was die Besucher nicht davon abhielt, den Verantwortlichen auch kritische Fragen nach Energieeffizienz, dem CO2-Fingerabdruck und dem Engagement für eine bessere Welt zu stellen. Das Engagement für die Mannheimer Gemeindediakonie und den Freiwilligentag, bei dem die 400 Mitarbeiter des Werks die Quadratestadt zuletzt von mehreren Tonnen Müll befreiten, wurden dabei ebenso genannt wie das Regionalitätsprinzip, mit dem Coca Cola European Partners die Wege zwischen Erzeugung und Verbrauch so gering wie möglich halten will.

Erklärungen und Austausch

Am Ende waren es zwei Stunden, die bei den Teilnehmern zwischen detaillierten Erklärungen und offenem Austausch sichtlich Eindruck hinterließen. Heinrich Schäfer, der gemeinsam mit seiner Frau Ute an der Aktion teilgenommen hatte, fasste im Gespräch nach der Führung stellvertretend für viele zusammen: „Diese Tour war ein gigantisches Erlebnis. Für mich als Techniker war es besonders packend, diese Dimensionen zu sehen. Möglichkeiten wie diese, bei einem riesigen Konzern wirklich hinter die Kulissen schauen zu dürfen, sind einfach großartig. So etwas sollte es noch viel häufiger geben!“

