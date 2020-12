Bessere Tumor-Erkennung ertüftelt

Jedes Jahr im Herbst treffen sich auf Einladung der städtischen Wirtschaftsförderung und Oberbürgermeister Peter Kurz rund 200 Gäste zum Wirtschaftsforum. Die zehnte Auflage musste wegen Corona ohne Publikum ausgetragen werden und wurde, unter Einhaltung der Corona-Verordnungen, in die Jugendkirche Samuel im Jungbusch verlegt.

Immerhin blieb der Höhepunkt der Veranstaltung erhalten: die Verleihung des Mannheimer Existenzgründungspreises MEXI an Start-up-Unternehmen. In der Kategorie „Technologie“ gewann das Start-up Thericon den vom Pharmakonzern Roche gesponserten Preis. Nikolaos Deliolanis, Bartek Grychtol und Steffen Schabel haben eine multiparametrische Bildgebungstechnologie entwickelt, die in der Krebstherapie zur Anwendung kommt. Sie soll den Chirurgen dabei unterstützen, Tumore zu erkennen – ohne Unterbrechungen während des Eingriffs.

In der Kategorie „Dienstleistungen“, gesponsert von der Sparkasse Rhein Neckar Nord, überzeugte KLQC IT. Die Gründer Jan Krikava, Alex Elbracht und Ye Fung Tchen bieten Consulting und agile IT-Dienstleistungen rund um die digitale Transformation von der ersten Beratung bis zur Umsetzung.

Zum ersten Mal gab es einen Preis in der Kategorie „Social Economy“, den die Stadt stiftet. Salar Armakan, Felix Kleinhenz und Katharina Zurmühlen werden mit ihrem Start-up Moanah dafür ausgezeichnet, dass sie im Kampf gegen Plastikmüll ein schonendes Reinigungsmittel entwickelt haben. Das konzentrierte Pulver muss nur mit Wasser aufgeschüttet werden. In allen drei Kategorien gibt es unter anderem jeweils 10 000 Euro Preisgeld.

Den Stiftungspreis der Mannheimer Wirtschaft mit jeweils 1000 Euro erhielten das Restaurant Landolin, der Verein Neckarstadt Kids und die MyTalents Community, weil sie sich „auf vorbildliche Weise“ für Mannheim, die Gewinnung und Integration von Fachkräften sowie für soziale Strukturen engagieren. cs

