Bessere Unterstützung der freien Träger

Welche Schwerpunkte wollen Sie bei den Etatberatungen beim Thema Kinderbetreuung setzen? Das haben wir die Fraktionen und Gruppierungen im Gemeinderat gefragt.

Grüne

In Krippe und Kita „brauchen wir mehr Betreuungsplätze“, betont Fraktionsvorsitzende Stefanie Heß. Zuschüsse zu Neubauten aller freien Träger hält sie für richtig. Es gehe aber „nicht nur um zahlenmäßigen Ausbau der Ganztagesplätze“ und „Erweiterung der Betreuungszeiten etwa für Eltern im Schichtdienst“, sondern auch „um gut ausgebildetes und ausreichendes Fachpersonal“, das Aufgaben wie Inklusion oder Sprachförderung bewältigen müsse.

SPD

Für Fraktions-Stellvertreterin Lena Kamrad ist „offensichtlich, dass die vorgesehenen Mittel nicht ausreichen, um den Bedarf an Betreuungsplätzen zu decken“. Deshalb seien überplanmäßige Auszahlungen erforderlich, „wenn zusätzliche Plätze geschaffen werden können, denn am nicht eingestellten Geld soll es nicht scheitern“. Die SPD schlägt eine Task-Force „Kinderbetreuung“ vor, um Ausbau und „kreative Übergangslösungen“ schneller vorantreiben zu können.

CDU

Die CDU fordert ein „Bonusprogramm“ für freie Träger. Bei jeder bis Ende 2023 zusätzlich in den besonders betroffenen Stadtteilen eingerichteten Gruppe soll die Stadt die Investition (abzüglich anderer Zuschussgeber) „zu 100 Prozent“ tragen, fordert Fraktionsvorsitzender Claudius Kranz. Bis 2023 würden rund 600 zusätzliche Betreuungsplätze in Krippen und Kindergärten gebraucht. „Besonders stark betroffen sind Rheinau, Lindenhof und Gartenstadt“, sagt Kranz. Darauf reagiere die Verwaltung nicht.

Mannheimer Liste (ML)

Der steigende Bedarf an Betreuungsangeboten sei „unübersehbar“, meint Fraktionsvorsitzender Achim Weizel. Beim weiteren Ausbau der Plätze sei die Stadt Mannheim auf die freien Träger angewiesen: „Es ist höchste Zeit, eine bessere Förderung der Betriebs- und Investitionskosten für die freien Träger umzusetzen.“ Ebenso gelte es, deren Ausbildungskosten für Erzieher zu fördern.

Li.Par.Tie

Die Kita-Versorgung sei „für viele Familien entscheidend für oder gegen den Wohn- und Arbeitsort Mannheim“, sagt Fraktionschef Thomas Trüper. „Bedarfsgerechte Ganztagsversorgung auch am Übergang von der Kita zur Schule“ müsse „beschleunigt sichergestellt werden“.

AfD

„Die AfD befürwortet ein klassisches Betreuungskonzept, bei dem insbesondere Kleinkinder viel Zeit mit ihren Bezugspersonen verbringen“, so Fraktionssprecher Bernd Siegholt. Familie und Beruf müssten aber vereinbar sein. Die AfD fordert „eine höhere Versorgungsquote und adäquate, an den Bedürfnissen der Familien angepasste Betreuungszeiten“ und „den Ausbau der frühkindlichen Spracherziehung“.

FDP

Die erforderlichen 600 zusätzlichen Kita-Plätze, so Stadtrat Volker Beisel, seien „nur in enger Kooperation mit den freien Trägern“ zu schaffen. Sie bräuchten „flexiblere Rahmenbedingungen und bessere finanzielle Unterstützung“. Das wäre der FDP „wichtiger als weitere Leuchtturmprojekte wie zum Beispiel ein zehntes Gründerzentrum in der Stadt“, sagt Beisel.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 07.12.2019