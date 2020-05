Bestatter tragen nicht immer Schutzkleidung

Die Corona-Pandemie fordert auch beim Abholen von Toten heraus. Nachdem es in zwei Pflegeheimen der Caritas zu Irritationen gekommen ist, weil Mitarbeiter des städtischen Bestattungsdienstes aus Angst vor einer Infektion die Einrichtungen nicht betreten wollten, sind inzwischen „sämtliche Abläufe klar geregelt worden“, erklärt Friedhofschef Andreas Adam.

Lange Korridore als Hindernis

„Wir müssen natürlich unsere Leute schützen“, betont Adam. Deshalb sei für Abholteams entscheidend, was auf dem Totenschein steht. Dieses Dokument werde noch vor Betreten eines Heimes oder einer Wohnung verlangt. Wenn der Arzt oder eine Ärztin darauf den Hinweis „infektiös“ angekreuzt hat, „dann ziehen Mitarbeiter die komplette Schutzkleidung an, bevor sie eine Leiche in den mitgebrachten Sarg umbetten“. Hilfreich sei in solchen Fällen, wenn Träger mit Einmalkittel und Nasen-Mund-Maske nicht erst über lange Korridore laufen müssten, sondern den Verstorbenen nahe der Einfahrt oder im zentralen Aufbahrungsraum (sofern vorhanden) abholen könnten.

Der Friedhofsleiter weiß sehr wohl, dass bei so manchen Seniorenzentren die Furcht vor Corona groß ist: „Wenn gewünscht wird, dass unsere Leute vorsorglich mit Vollschutz ein Heim betreten, dann machen wir das – wenn die Ausrüstung dafür zur Verfügung gestellt wird.“ Es gelte mit knappem Schutzmaterial sparsam umzugehen.

Mitgebrachte Särge würden vorher komplett desinfiziert, sagt Adam. Er betont jedoch, dass Mund-Nasen-Masken, Einweghandschuhe sowie Einmalanzüge nur dann zum Einsatz kämen, wenn auf dem Totenschein eine Infektionskrankheit vermerkt sei oder ein Verdachtsfall vorliege.

In seinen aktuellen „Empfehlungen zum Umgang mit SARS-Cov-2 infizierten Verstorbenen“ führt das Robert-Koch-Institut (RKI) aus, dass die Übertragungswege „im Wesentlichen“ jenen einer Virus-Grippe entsprechen: „Daher finden hier die gleichen Prinzipen wie beim Umgang mit an Influenza Verstorbenen Anwendung“, betont die Bundesbehörde und verweist auf Standardschutzmaßmaßen, wie sie schon vor der Corona-Pandemie bei Infektionskrankheiten üblich waren.

Transport in anderes Land möglich

Und was ist, wenn ein Covid-19-Toter in ein Familiengrab überführt werden soll, das sich in einem anderen Bundesland befindet? Ein solcher Leichnam, so teilt das RKI mit, „kann ohne weitere Sicherheitsmaßnahmen entsprechend den bestattungsrechtlichen Regelungen des jeweiligen Bundeslandes in einem ordnungsgemäß gekennzeichneten Holzsarg weitertransportiert werden“.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 06.05.2020