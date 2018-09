Bestes Ergebnis seit Bestehen

„Überaus zufrieden“ zeigten sich Lutz Pauels und Jürgen Kleine-Wilde, die beiden Verantwortlichen des „Wein & Genuss“-Marktes auf den Kapuzinerplanken. „Das schöne Wetter und die weiteren Verbesserungen im Weindorf haben dazu geführt, dass wir mit rund 20 000 Gästen das bisher beste Ergebnis in den 15 Jahres des Bestehens erzielen konnten“, teilen beide in einer Pressemeldung mit. Besonders an den Nachmittagen und an den Abenden seien die Stände und die Sitzplätze voll ausgelastet gewesen. „Wir sind stolz darauf, dass wir in der Mannheimer City seit vielen Jahren ein qualitativ so hochwertiges Fest anbieten können.“

Ein gute Nachricht gibt es bereits für das Jahr 2019, sagt Lutz Pauels, der Vorsitzende der Werbegemeinschaft Mannheim City: Es wird auch die 16. Auflage von „Wein & Genuss“ geben. Der Termin steht schon fest: 29. August bis zum 7. September 2019. red

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 04.09.2018