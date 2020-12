Bestnoten für BWL in Mannheim

An der Universität Mannheim lässt sich das Masterfach BWL hervorragend studieren. Das zeigt das aktuelle CHE-Hochschulranking für Masterstudiengänge. Laut Pressemitteilung der Uni Mannheim erreichte die Mannheimer BWL in der aktuellen Studierendenbefragung für das Masterranking des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) in allen Kategorien die Spitzengruppe.

Bundesweit Topbewertungen

Der Mannheim Master in Management liegt in allen acht Kategorien in der Spitzengruppe und erhält damit – gemeinsam mit der TU München und dem hochschulübergreifenden Studiengang Finanz-und Informationsmanagement (FIM) – bundesweit die meisten Topbewertungen. Ebenfalls in dem Ranking bewertet wurden die Mannheimer Masterstudiengänge VWL und Wirtschaftsinformatik. Diese erreichten Spitzenplatzierungen in den Kategorien „Übergang zum Masterstudium“ bzw. „Lehrangebot“ und verorteten sich in den weiteren Bewertungen im Mittelfeld.

Für das Ranking werden regelmäßig eingeschriebene Studierende befragt. Deren Urteil über die Mannheimer BWL fällt sehr viel besser aus als im bundesweiten Durchschnitt. Zu den bewerteten Kategorien zählen: Allgemeine Studiensituation, Lehrangebot, Studienorganisation, Unterstützung im Studium, Betreuung durch Lehrende, Wissenschaftsbezug, Unterstützung für Auslandsstudium und Übergang zum Masterstudium. Auch die Studiensituation insgesamt, Auslandsaufenthalte und Wissenschaftsbezug spielen dabei eine Rolle.

Das CHE-Ranking ist das umfassendste und detaillierteste Ranking im deutschsprachigen Raum. Über 120 000 Studierende an mehr als 300 Universitäten in Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden werden hierfür regelmäßig vom Centrum für Hochschulentwicklung befragt. Die Ergebnisse des Rankings sind online unter https://ranking.zeit.de/che/de/masterranking verfügbar. lia

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 02.12.2020