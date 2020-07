Besuch im Herzogenriedbad: Bringt Hitzewelle die Mannheimer Schwimmbäder Bäder zum Überlaufen?

Schon in der kurzen Warteschlange vor der Kasse ist die Vorfreude groß: „Mann, hab ich Bock aufs Wasser!“, ruft ein kleiner Junge - voll beladen mit einem übergroßen Schwimmring - seinen Eltern zu, während die sich bei der Warteschlange anstellen. Am ersten Tag der Sommerferien herrscht vor dem Eingang des Herzogenriedbads in der Neckarstadt reger Andrang. Wegen Corona muss hier alles schnell

...