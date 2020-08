Besucher loben die entspannte Atmosphäre auf dem Nachtmarkt in der Mannheimer Neckarstadt-West

Eigentlich zählt die Gegend um den Bahnhof Neckarstadt-West nicht gerade zu den schmucksten Stellen des Industriegebiets. Doch am Wochenende hat sich das Areal in eine Partymeile verwandelt: Auf dem Gelände des ehemaligen MVV-Umspannwerks an der Fardelystraße 1 hat am Freitag der erste Nachtmarkt stattgefunden.

Die Idee dazu hatte Marcel Hauptenbuchner. Der Miteigentümer des Areals

...