Besucherzahlen wieder gesunken

Totz des heißen Sommers sind dieses Jahr die Besucherzahlen in den städtischen Freibädern zurückgegangen. Von Mai bis September wurden im Herzogenried, in der Gartenstadt, in Sandhofen und auf der Rheinau insgesamt knapp 294 000 Badegäste registriert. Im Vorjahr waren es 337 000. Das sei jedoch auch eine „außergewöhnlich hohe Messlatte“, so der Fachbereich Sport und Freizeit. Verglichen mit den sonst üblichen Zahlen – 2017 etwa nur 235 000 – könne man mit dem diesjährigen Besucherandrang zufrieden sein. Die rund 60 Mitarbeiter in den vier Freibädern hätten auch alles „gut gemeistert“. sma

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 18.09.2019