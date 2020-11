Besuchsverbot alternativlos

Angehörige haben keinen Zutritt, Mitarbeiter laufen in Ganzkörper-Schutzanzügen durchs Haus und Bewohner dürfen ihre Mahlzeiten nur noch allein im eigenen Zimmer zu sich nehmen. In einigen Mannheimer Alten- und Pflegeeinrichtungen herrscht der Ausnahmezustand – die Zahl der mit Corona infizierten Bewohner und Beschäftigten ist teilweise so hoch, dass Arbeitskräfte von anderen Einrichtungen kommen und aushelfen müssen. Dass die betroffenen Häuser in dieser Situation ein ausnahmsloses Besuchsverbot erlassen haben, ist alternativlos.

Wenn in den nächsten Monaten die „Betreten-Verboten“-Schilder an den Eingängen der Seniorenzentren nicht zur Normalität werden sollen, muss nun konsequent gehandelt werden. Nur wenn Infektionsherde ausfindig gemacht werden können, haben Heimleitung und Gesundheitsamt die Chance, Sicherheitslücken zu schließen. Auch wäre es sinnvoll, Senioren mit mobilen Endgeräten auszustatten und im Umgang darin zu unterstützen. Mit Hilfe von Smartphones und Tablets können die Bewohner Kontakt zu Angehörigen halten, wenn Besuche nicht möglich sind – auch wenn Videotelefonate und Nachrichten nicht mehr als ein kleiner Trost sind.

Solange Bewohner und Pflegekräfte nicht mit einem Impfstoff gegen das Virus geschützt werden, benötigt es maximale Vorsicht und kreative Ideen, um Leben und Arbeiten in den Heimen trotz der Pandemie erträglich zu gestalten.

