Beten für Sri Lanka

Die Marktplatzkirche St. Sebastian. Hier findet das Gebet statt. © Prosswitz

Das Mannheimer „Forum der Religionen“ lädt für morgen, 17.30 Uhr, zum interreligiösen Friedensgebet ein. Anlass ist die Anschlagsserie in Sri Lanka auf Kirchen und Hotels, bei der nach neuen Erkenntnissen 253 Menschen starben. Dabei will die religiöse Vereinigung der Opfer und deren Angehörigen gedenken und für die Betroffenen beten. Das Gebet wird in der Marktplatzkirche St. Sebastian in F1 stattfinden.

Aufruf zur Solidarität

Die Mitglieder des Mannheimer „Forum der Religionen“ wollen damit ein Zeichen gegen Rache und Hass setzen. Man dürfe sich nicht von Hass und Hetze auseinanderbringen lassen. Vielmehr sei ein solidarisches Miteinander für Frieden gefragt, so die Sprecher des Forums.

Im „Forum der Religionen“ arbeiten Verantwortliche der christlichen Kirchen, der Moscheegemeinden, der jüdischen und der alevitischen Gemeinde für ein freundschaftliches Miteinander der Religionen in Mannheim zusammen. jor

© Mannheimer Morgen, Freitag, 26.04.2019