Beten mit Abstand in der Moschee

Mit dem letzten Fastentag ist am Samstag der Ramadan zu Ende gegangen. Im Anschluss feiern die Muslime drei Tage lang das Ramadan-Fest. Wichtigste religiöse Pflicht ist dabei das Festgebet, zu dem traditionell eigentlich mehr als 2000 Gläubige in die Yavuz-Sultan-Selim-Moschee kommen. Doch die Corona-Verordnungen sorgen für Einschränkungen. Zum Festgebet erlebt die Moschee am Sonntagmorgen um kurz nach 6 Uhr ihren ersten großen Ansturm – wobei aber nur im Vorfeld angemeldete Gläubige gleichzeitig in die Moschee dürfen: 215 Menschen beten mit Sicherheitsabstand.

Dafür wird das Festgebet drei Mal hintereinander wiederholt, um vielen Menschen die Möglichkeit zu geben, das Festgebet in der Moschee und nicht zu Hause zu beten. Unter strikter Einhaltung der Corona-Vorschriften laufen alle drei Gebete friedlich und geregelt ab.

„Eine andersartige Prüfung“

„Möge der heutige Tag ein Neubeginn sein“, verkündet der Prediger in der großen Moschee am Luisenring. Damit ist zum einen die Wiedereröffnung nach der Corona-Schließung gemeint, zum anderen ist die Aussage dem Ende des Ramadan geschuldet. „Wir sind betrübt, weil der Ramadan nun gegangen ist. Jedoch nimmt der erhabene Allah uns diese Betrübnis, indem er uns dieses Fest erleben lässt.“

Seit Anfang März war die Moschee geschlossen und ist seit einer Woche teilweise wieder geöffnet. Neben den religiösen Aspekten bestimmt deswegen auch die Corona-Pandemie die Predigt: „In diesem Ramadan wurden wir einer andersartigen Prüfung unterzogen. Wir haben unsere Häuser zu Gebetsstätten gemacht. Ältere unserer Hausgemeinschaft wurden zu Imamen und Jüngere zur Gemeinde.“ Die engere Familie entwickelt sich zum zentralen Ankerpunkt während des Fastens: „Wir haben Zuflucht bei unseren Familien genommen. Wir haben erkannt, dass es eine große Gabe ist, Familie sein zu können.“

