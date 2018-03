Betrachter zum Suchen und Finden eingeladen

Anzeige

Gemeinsam mit Hans-Wolfgang Arndt, ehemaliger Rektor und Kunstbeauftragter der Universität Mannheim, beschenken Freunde und Förderer die Universität mit einem Werk der Künstlerin Kim-Britt Eigenberger. Die großformatige Fotografie schmückt ab jetzt den westlichen Flügel des Mannheimer Schlosses. Bei der Übergabe des Kunstwerks waren neben der Künstlerin selbst und Arndt auch Ernst-Ludwig von Thadden, Rektor der Universität, Thomas Puhl, zukünftiger Rektor und Georg Bittner, Professor an der Juristischen Fakultät, anwesend.

Die Grundlage der fünftteiligen Fotografie ist ein kleineres, auf Leinwand gezeichnetes Gemälde, welches Eigenberger laut eigener Aussage mit der Kamera weiter gezeichnet hat. Mit Hilfe eines besonderen Materials werden jegliche Spiegelungen vermieden und die Fotografie wirkt matt und pur. Mit der besonderen Farbwirkung erhofft sich die Künstlerin, den Betrachtern besonders viel Freude zu bereiten. Für sie ist es eine große Ehre, dass ab jetzt die Universität Mannheim mit einem ihrer Kunstwerke geschmückt ist. Für die Künstlerin ist jede Fotografie ein Unikat, man kann Gegenstände nicht nur objektiv darstellen, sondern damit auch Betrachter zum Entdecken, Suchen und Finden einladen.

Von Thadden: Große Bereicherung

Vermittler zwischen Universität und Künstlerin war Georg Bittner, der Hans-Wolfgang Arndt auf Eigenberger und ihre Kunst aufmerksam machte. Nach der ersten Kontaktaufnahme dauerte es nur drei Tage, bis Eigenberger einen ersten Entwurf des Kunstwerks konzipiert hatte. Auch von Thadden sieht in der Fotografie und auch generell in den anderen zahlreichen Kunstwerken, welche sich in den Räumlichkeiten der Universität befinden, eine große Bereicherung. Für den Sommer ist eine Ausstellung von Kunstwerken Eigenbergers im Rektoratsflur der Universität Mannheim geplant. Momentan sind ihre Fotografien und Malereien vom bis 12. Mai im Backhaus Deidesheim, Heumarktstraße 5, zu betrachten. Die Galerie ist freitags, samstags und sonntags jeweils von 15 bis 18 Uhr und donnerstags von 19 bis 22 Uhr geöffnet. Donnerstags haben die Besucher zusätzlich die Möglichkeit, sich mit der Künstlerin persönlich über ihre Werke zu unterhalten. lr