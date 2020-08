Betriebsrat: Fusion nur auf Augenhöhe

So viel steht fest: Die Stadt Mannheim führt (wie berichtet) mit Stuttgart auf höchster Ebene Gespräche über die Zukunft des defizitären Universitätsklinikums in doppelter Trägerschaft. Zu dem brisanten Thema treffen sich Betriebsräte diesen Donnerstag mit Personalvertretern des Heidelberger Uniklinikums. „Wir wollen eine gemeinsame Allianz der Beschäftigten“ , kündigt Betriebsratsvorsitzender Ralf Heller an. Denn sollte es zu einer Fusion der beiden Krankenhäuser kommen, „dann soll die Belegschaft gehört und eingebunden werden“.

Irritiert zeigt sich Ralf Heller, dass der Klinikum-Betriebsrat bis jetzt noch nicht über mögliche Zukunftsszenarien informiert worden sei. Dabei habe Wissenschaftsministerin Theresia Bauer bereits am 24. Juni bei einer Regierungsbefragung im Landtag Position bezogen. Aus dem Sitzungsprotokoll geht hervor, dass die Grünen-Politikerin von „Brandbriefen“ aus Mannheim und einer „drängenden“ Situation sprach, die zum Handeln „nicht viel Zeit“ lasse. Die Ministerin kündigte an, mit regionalen Akteuren wie Verantwortlichen und einem internationalen Expertenteam auszuloten, ob und wie die Rhein-Neckar-Region mit einer Spitzenmedizin und einzigartigem Umfeld an Forschungseinrichtungen im Sinne „eines wirklichen Hotspots in Sachen Lebenswissenschaften“ genutzt werden könne.

Heller pocht auf Eigenständigkeit

Im Gespräch zeigte sich der Vorsitzende des Klinikum-Betriebsrates für unterschiedliche Zukunftsvarianten offen – „bis auf die Privatisierung, eine solche lehnen wir strikt ab“. Mannheim als fünftes Landesklinikum neben Heidelberg, Tübingen, Freiburg und Ulm würde Heller begrüßen – auch deshalb „weil das Land anders als eine GmbH nicht Pleite gehen kann“. Allerdings hat er den Eindruck, dass es eher um Fusionspläne geht. Für solch ein Zusammengehen der beiden Kliniken stellt das Mitarbeitergremium eine „unumstößliche Forderung“ auf: „Weiterhin vollkommene Eigenständigkeit!“ Will heißen: Eine Fusion der beiden Unikliniken müsse auf Augenhöhe erfolgen und dürfe nicht dazu führen, dass Heidelberg die Universitätsmedizin Mannheim (UMM) gewissermaßen als Portalklinik oder Außenstelle nutze.

Für den Betriebsrat ist außerdem ein zentrales Anliegen, dass anvisierte Bauprojekte für die „dringend benötigte“ neue Klinikum-Mitte nicht auf der Strecke bleiben. Heller: „Uns treibt die Sorge um, das Land könnte angesichts der Defizite Investitionen auf Eis legen.“ Schließlich weist der Wirtschaftsplan des Klinikums für das Jahr 2020 ein Minus von 40 Millionen Euro aus – ohne Verluste aufgrund von Mindereinnahmen wegen Corona. Außerdem steht im nächsten Jahr die Rückzahlung von Krediten an, für welche die Stadt mit 65 Millionen Euro bürgt. Sollte es zu einer Fusion kommen, will der Betriebsrat gemeinsam mit Heidelberger Kollegen „alles daran setzen“, dass bei einer Personalüberleitung auch die knapp 800 ausgegliederten, deutlich schlechter gestellten Servicekräfte der Dienstleistungsgesellschaft Klinikum Mannheim (KMD) integriert werden. „Da rennen ständig Leute weg – so kann das nicht weiter gehen.“ Heller geht davon aus, dass bis Ende September ein zwischen Stadt und Land erarbeitetes Zukunftskonzept auf dem Tisch liegen wird. Bis Herbst kündigte das auch eine Sprecherin des Wissenschaftsministeriums dem „MM“ vor zwei Wochen an.

Dass die Unikliniken Mannheim und Heidelberg gemeinsame Sache machen sollen, ist für Ralf Heller nicht neu. Er erinnert sich noch, als 2001 – damals in der Ära des Klinikum-Managers Wolfgang Pföhler – über eine enge Kooperation der beiden Häuser bis hin zur Fusion nachgedacht wurde. Allerdings knirschte es damals vor allem bei einem parallel vorgesehenen Zusammenschluss der beiden Medizin-Fakultäten. Der Grund: Mannheim fürchtete von der großen Schwester-Fakultät dominiert, ja vereinnahmt zu werden. Ein gutes Jahrzehnt später brachte der Mannheimer Dekan Uwe Bicker angesichts zunehmender Verteilungskämpfe in der Hochschulmedizin ein Stiftungsmodell für die zwei Medizin-Fakultäten ins Gespräch. Das von einer Kanzlei erarbeitete Konstrukt mit dem Ziel einer Stiftung als Mehrheitsgesellschafter wurde jedoch schnell verworfen, weil die Stadt darin eine Fast-Enteignung sah. Von einem Zusammenschluss der beiden Uni-Kliniken war 2013 nicht die Rede. Warum auch? Damals (ein Jahr vor der Hygieneaffäre) gehörte das Mannheimer Klinikum noch zu den wenigen Hospitälern, die schwarze Zahlen schrieben.

