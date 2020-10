Betriebsstörungen an der Diffenébrücke - Zufahrten gesperrt

Mannheim.Die Zufahrten zur Diffenébrücke auf der Friesenheimer Insel in Mannheim ist am Donnerstagnachmittag in beide Richtungen voll gesperrt worden. Grund dafür ist nach Angaben der Stadt eine Störung in der Hebetechnik. Beide Brücken befinden sich in gehobener Stellung und lassen sich nicht absenken, heißt es in einer Pressemitteilung. Wann die Störung behoben sein wird, stehe aktuell noch nicht fest. Eine Fachfirma wurde mit der Fehlersuche beauftragt. Sofern die Betriebsstörung nicht kurzfristig behoben werden könne, werde umgehend eine Umleitung eingerichtet.

