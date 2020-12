Betriebswirte bundesweit an der Spitze

Im aktuellen BWL-Forscherranking der Zeitschrift Wirtschaftswoche wird der Mannheimer Marketing-Experte Christian Homburg (oberes Bild) im deutschsprachigen Raum als forschungsstärkster Wissenschaftler in der Kategorie „Lebenswerk“ bewertet. Seniorprofessor Martin Weber (unteres Bild) belegt Rang zwei der Rangliste. Damit führen zwei Wissenschaftler der Universität Mannheim das renommierte Ranking an, heißt es in einer Pressemitteilung der Universität Mannheim.

Bereits zum fünften Mal wird Professor Homburgs Lebenswerk im Ökonomen-Ranking mit der Spitzenplatzierung gewürdigt. „Die Auszeichnung ist eine Bekräftigung unserer hochqualitativen und zugleich praxisnahen Forschungsarbeit. Denn gute Forschung zeigt sich nicht nur in wissenschaftlicher Exzellenz, sondern auch in deren Praxisrelevanz und Anwendbarkeit für Manager“, so Homburg.

Forschungsstarke Professoren

Seniorprofessor Weber wird auf Rang zwei des Rankings, das auf einer Gesamtbewertung aller bisherigen Veröffentlichungen basiert, geführt. Mit Stefan Reichelstein, Inhaber der Stiftungsprofessur für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, hat es ein weiterer Mannheimer unter die Top 10 der forschungsstärksten Betriebswirtinnen und Betriebswirte geschafft. Insgesamt konnten sich sieben Wissenschaftler der Universität Mannheim unter den besten fünf Prozent im deutschsprachigen Raum platzieren.

Das BWL-Ranking erscheint alle zwei Jahre und bewertet die Forschungsleistung der im deutschsprachigen Raum tätigen oder dorther stammenden Betriebswirtinnen und Betriebswirte. Dabei werden nicht alle Veröffentlichungen gleich bewertet, sondern der Wert jeder einzelnen Publikation wird in Abhängigkeit von der Qualität und Reputation des jeweiligen Journals bestimmt. Die Rangliste erstellt haben das Forschungsinstitut KOF der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich zusammen mit dem Düsseldorf Institute for Competition Economics im Auftrag der Wirtschaftswoche. lia (Bilder: Uni Mannheim)

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 15.12.2020