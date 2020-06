Betroffene reagieren „sensibel“

Fahrradspur am Kaiserring – ja! Aber dafür eine Autospur weniger – nein! Lutz Pauels von der Werbegemeinschaft Mannheim City e.V. hat sich am Samstag die Pop-up-Bike-Lane, ein Kurzzeit-Experiment des Fahrrad-Clubs ADFC, angesehen – und war vom Anblick wenig erbaut. „Lange Staus, die den ganzen Ring zurückreichten.“ Für mehrere Stunden, von 10 bis 16 Uhr, waren Teile des Kaiserrings inklusive der Parkplätze für den Autoverkehr gesperrt, kurz vor Einmündung in die Bismarckstraße stand dann nur noch eine Spur zur Verfügung.

In vielen Städten sollen Pop-up-Bike-Lanes, temporäre Radspuren, zeigen, wie es aussehen könnte, wenn Radfahrer mehr Platz erhalten. Dass dies am Kaiserring, wo es keinen Fahrradstreifen gibt, notwendig ist, räumt Pauels ein. „Hier muss eine Lösung gefunden werden.“ Mehr Platz für Radfahrer dürfe aber nicht bedeuten, dass Autofahrer ausgerechnet an der Ringstraße, die für den Verkehr in Mannheim von großer Bedeutung sei, mit einer Spur weniger auskommen müssten.

Pauels betonte, dass die Coronakrise den Einzelhandel in den Quadraten stark gebeutelt habe. „Da reagieren die Betroffenen sensibel auf Störungen.“ Laut Pauels war die Frequenz gut, die Verkäufe aber etwas geringer als an den Samstagen zuvor; dies sei an einem letzten Samstag im Monat allerdings meist der Fall.

Gerd Hüttmann, Sprecher des ADFC-Mannheim, stellt dazu klar, dass die Verengung auf eine Fahrspur für den Autoverkehr einer Verkehrsinsel geschuldet sei; um diese mit der temporären Radspur zu umrunden, habe man auf die Autospur ausweichen müssen. „Würde tatsächlich ein Radweg am Kaiserring eingerichtet, könnte dazu die rechte Abbiegespur genutzt und die Verkehrsinsel mit der Ampel umgebaut werden, dem Autoverkehr blieben also komplett zwei Spuren erhalten.“ Nach Hochrechnungen des ADFC haben rund 900 Radfahrer die Pop-up-Bike-Lane in den sechs Stunden ihres Bestehens genutzt.

© Mannheimer Morgen, Montag, 29.06.2020