Betrüger erbeuten mehrere 10.000 Euro von Pflegeheimbewohnerin

Zwei Betrüger haben am Mittwochvormittag mehrere 10.000 Euro von einer 88-jährigen Pflegeheimbewohnerin in Mannheim erbeutet. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Seniorin, die in einem Heim in der Weimarer Straße in Mannheim wohnt, gegen 10.30 Uhr auf der Straße zunächst von einem Mann angesprochen. Dieser machte ihr glaubhaft vor, dass die Computer aller Banken "verrückt" spielten. Sie solle besser ihr Bargeld abheben.

Die Dame schenkte der Ankündigung Glauben, ging in das Heim zurück und holte ihre Sparbücher. Mit diesen begab sie sich zu ihren beiden Hausbanken und hob Bargeld in Höhe von mehreren 10.000 Euro ab. Dieses verstaute sie gemeinsam mit ihrem Personalausweis sowie ihrem Geldbeutel in einer schwarzen Stofftasche und kehrte in das Zimmer ihres Wohnheimes zurück.

Auf dem Heimflur begegnete sie einem weiteren Unbekannten, der sich als Mitarbeiter des Bürgervereins ausgab und der Frau eine Einladung aussprach. Beide begaben sich daraufhin in das Zimmer der Dame. Der Unbekannte nahm die Stofftasche an sich der Frau und floh. Die Seniorin meldete den Vorfall zwar noch der Heimleitung, eine Fahndung der Polizei verlief jedoch ohne Erfolg.

Die Frau beschreibt einen der Täter als 60 bis 65 Jahre alt, zwischen 1,60 Meter und 1,70 Meter groß, korpulent und komplett dunkel gekleidet. Der zweite Mann soll ebenfalls zwischen 60 und 65 Jahren alt, von normaler Statur und etwa 1,65 Meter bis 1,70 Meter groß gewesen sein. Er soll eine Brille, eine dunkle Hose sowie dunkle Schuhe mit einer hellen Sohle, einer hellen Windjacke und einer schwarzen Strickmütze getragen haben. Mögliche Zeugen des Vorfalls am Mittwoch zwischen 10.30 und 11 Uhr werden gebeten, sich unter den Rufnummern 0621/707700 sowie 0621/718490 bei der Polizei zu melden. (pol/mer)