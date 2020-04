Betrüger wird überlistet

Auf aufmerksame Seniorin hat der Polizei geholfen, Betrüger festzunehmen. Am Dienstag hatten die Kriminellen versucht, die 72-Jährige mit dem sogenannten Enkeltrick um mehrere tausend Euro und Schmuck zu erleichtern. Beim Enkeltrick geben sich die Betrüger als Verwandte aus, die dringend Geld benötigen, und setzen auf die Gutgläubigkeit der zumeist älteren Menschen, die sie dafür anrufen. In diesem Fall gab die angebliche Nichte an, sie brauche Geld, um ihren Notartermin für den Kauf einer Wohnung wahrnehmen zu können – doch die 72-Jährige war misstrauisch. Sie folgte zwar den Anweisungen der Anruferin, ließ aber über ihren Sohn gleichzeitig die Polizei verständigen. Die Kriminalpolizei schaltete sich ein – und als ein 25-jähriger Amerikaner Geld und Schmuck abholen wollte, klickten die Handschellen. pol/lok

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 23.04.2020