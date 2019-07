Betrug bei Bau des Waldhof-Förderzentrums? Prozess vor Landgericht Mannheim

Drei Männer müssen sich ab kommenden Mittwoch, 24. Juli, wegen des Verdachts des Betruges beziehungsweise der Beihilfe zum Betrug vor dem Mannheimer Landgericht verantworten. Einem ehemaligen Manager und Berater des SV Waldhof wird zur Last gelegt, Ende 2006 nach Möglichkeiten gesucht zu haben, um die damals für den Bau des Jugendförderzentrums zugesagten zweckgebundenen Spenden einer Stiftung zweckwidrig sowohl dem finanziell angeschlagenen Verein als auch teilweise sich selbst zukommen zu lassen.

Zu diesem Zweck soll er mit den beiden Mitangeklagten Kontakt aufgenommen und mit deren Hilfe einen Unternehmer gefunden haben, der sich bereit erklärt habe, statt des veranschlagten Herstellungspreises von netto 1,2 Millionen Euro das Multifunktionsgebäude für 665 000 Euro zu errichten. Das tatsächlich von dieser Firma vorgelegte Angebot soll netto 1,15 Millionen Euro betragen haben.

Nach dem Plan des ehemaligen Managers und Beraters, so die Mitteilung des Gerichts, sollten von dem Differenzbetrag er selbst 100 000 Euro sowie die beiden Mitangeklagten zusammen ebenfalls 100 000 Euro erhalten. Der weitere Betrag in Höhe von 300 000 Euro sollte durch Unterstützung der beiden Mitangeklagten über Sponsoringverträge an den Verein zurückfließen.

Wie von dem Angeklagten geplant, habe der SV Waldhof Mannheim mit dem Unternehmer in Unkenntnis des tatsächlichen Preises einen Vertrag abgeschlossen. Von dem in den Jahren 2007 und 2008 erfolgten Zahlungen an den Unternehmer seien im Zeitraum zwischen Juni 2007 und Mai 2008 insgesamt Zahlungen in Höhe von rund 428 000 Euro an zwischengeschaltete Firmen zurückgeflossen. Von diesen Beträgen seien rund 190 000 Euro auf der Grundlage von Sponsoringverträgen an den Verein gezahlt worden.

Der Angeklagte soll für angebliche Beraterverträge 69 500 Euro, die beiden Mitangeklagten sollen jeweils 15 000 Euro erhalten haben. Was mit den restlichen 138 500 Euro passierte, habe nach Angaben der Staatsanwaltschaft bislang nicht ermittelt werden können.