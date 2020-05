Betrug mit dem Enkeltrick

Ein bislang unbekannter Täter hat mithilfe des Enkeltricks eine 78-Jährige bestohlen. Wie die Polizei mitteilte, meldete sich am Freitagnachmittag ein unbekannter Mann telefonisch bei der Dame. Er gab sich als ihr Enkel aus und sagte, er brauche wegen eines Verkehrsunfalls schnell 50 000 Euro. Die 78-Jährige ging daraufhin zu ihrer Bank, wo sie einen Teil der Summe ausgezahlt bekam. In der Augustaanlage, auf Höhe der Hausnummer 11, kam es dann am Samstag zwischen 17.30 und 18 Uhr zu einem Treffen. Als die Frau den Betrug bemerkte, rief sie die Polizei. Der Abholer des Geldes soll zwischen 40 und 50 Jahre alt und rund 1,68 Meter groß gewesen sein. Er hat sonnengebräunte Haut, dunkle Augen und dunkle Haare. Der Täter sprach Deutsch, er soll eine beige Jacke, einen weißen Mundschutz und eine Umhängetasche getragen haben. Zeugenhinweise unter Tel. 0621/174-4444. scho/pol

