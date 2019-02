Betrunken am Steuer

Durch seine Fahrweise hat ein 37-jähriger Autofahrer am Sonntagmorgen die Aufmerksamkeit anderer Verkehrsteilnehmer auf sich gezogen. Wie die Polizei gestern bekanntgab, meldete ein Zeuge gegen 4.45 Uhr ein ungewöhnliches Verhalten des Autofahrers vor ihm: Auf der Untermühlaustraße über die Schienenstraße hin auf die B 44 in Richtung Lampertheim fahre der Mercedes teils sehr langsam und komme dazu auch immer wieder in den Gegenverkehr.

An einer Tankstelle kontrollierte schließlich eine Polizeistreife den Fahrer. Ein Alkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 2,08 Promille. Der Führerschein des 37-Jährigen wurde daraufhin eingezogen, den Mann erwartet jetzt ein Strafverfahren. Die Polizei bittet weitere Autofahrer, die durch den Mann gefährdet wurden, sich unter Tel. 0621/718-490 bei den Beamten zu melden.

© Mannheimer Morgen, Montag, 25.02.2019