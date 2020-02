Betrunken gefahren und geflüchtet

Nicht weit gekommen ist ein 21-jähriger Fahrer eines E-Rollers, der in der Nacht zu Freitag vor einer Polizeikontrolle flüchten wollte. Gegen 4 Uhr hatten Beamte den Mann im Bereich der Planken bei P 3 kontrolliert, teilte die Polizei mit. Nachdem sie ihn auf seinen wahrnehmbaren Alkoholgeruch ansprachen, flüchtete er zu Fuß in Richtung N-Quadrate. Die Polizisten verfolgten ihn und nahmen ihn „mit Hilfen von Pfefferspray und körperlichen Zwang“ bei N 1 fest. Bei einer Durchsuchung fand die Polizei eine Kleinstmenge Amphetamin in seiner Hosentasche. Gegen ihn wird nun ermittelt. Seinen Führerschein musste der 21-Jährige abgeben. pol/cs

