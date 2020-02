Betrunken und ohne Führerschein

Ein 17-Jähriger hat bei einer Polizeikontrolle in Sandhofen nach den Beamten geschlagen und getreten. Nach Polizeiangaben war er wegen einer Ruhestörung aufgefallen und mit 1,5 Promille Alkohol im Blut Roller gefahren, einen Führerschein hatte er nicht für das Zweirad.

Zunächst waren die Beamten am Sonntagmorgen wegen Ruhestörung in den Albert-Schweitzer-Park gerufen worden. Dabei trafen sie auf zwei junge Leute im Alter von 17 und 20 Jahren. Die Polizisten forderten beide auf, die Örtlichkeit zu verlassen, was diese auch taten. Wenig später kamen die beiden den Beamten auf einem Motorroller im Oppauer Kreuzweg entgegen – ohne Helm. Als der 17-Jährige das Polizeiauto sah, versuchte er, mit dem Roller zu flüchten, kam dann aber beim Einbiegen in die Bartholomäusstraße ins Schleudern und stürzte.

1,5 Promille Alkohol im Blut

Der 17-Jährige wollte sofort erneut die Flucht ergreifen, ein Beamter hielt ihn jedoch am Arm fest. Der Jugendliche versuchte, sich loszureißen, und schlug nach dem Polizisten. Die Beamten brachten ihn zu Boden, auch da wehrte er sich und trat mit den Fersen nach ihnen. Sie konnten ihn schließlich überwältigen und zum Revier Sandhofen bringen, doch beim Transport und auch auf dem Revier habe er die Ordnungshüter dann auch beleidigt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Weil die Polizisten darüber hinaus den Eindruck hatten, der Jugendliche stehe unter Drogeneinfluss, wurde ihm auch eine Blutprobe entnommen. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 17-Jährige auch nicht den für den Roller erforderlichen Führerschein hat. Gegen ihn wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie wegen des Angriffs auf Polizeibeamte ermittelt. scho/pol

