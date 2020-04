Betrunken und ohne Führerschein

Zwei geparkte Autos hat ein 31-jähriger Opel-Fahrer am Montag gegen 0.45 Uhr beim Abbiegen von der Akazienstraße in die Hans-Martin-Schleyer-Straße auf dem Luzenberg beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, kam er nach rechts von der Straße ab, stieß gegen einen Mercedes und beim Gegensteuern gegen einen BMW. Als die von einem Zeugen verständigte Polizei eintraf, fand sie den Fahrer bei laufendem Motor im Tiefschlaf vor. Im Auto lagen zahlreiche Bierflaschen, es war deutlicher Alkoholgeruch vernehmbar. Der Fahrer wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Dort entnahm ein Arzt mehrere Blutproben. An den drei Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 15 000 Euro. Der Opel des Unfallfahrers wurde beschlagnahmt. Wie sich bei den Ermittlungen herausstellte, hatte der Fahrer keinen Führerschein. Dieser war ihm zuvor wegen Fahrens unter Alkohol- und Drogeneinfluss entzogen worden. pol/cs

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 07.04.2020