Betrunken vor Auto gelaufen

Ein betrunkener Fußgänger ist am Friedrichsring von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei gestern mitteilte, rannte der 56-Jährige am Montagabend kurz vor 18 Uhr von U 6 aus in Richtung der Straßenbahnhaltestelle „Gewerkschaftshaus“ über die Fahrbahn, obwohl die Ampel auf Rot stand. Dabei stieß er mit dem BMW eines 32-Jährigen zusammen, der in Richtung Kaiserring unterwegs war. Der Fußgänger wurde zu Boden geschleudert und mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr hätten die behandelnden Ärzte ausgeschlossen, so die Polizei. Ein Alkoholtest habe bei dem 56-Jährigen einen Wert von mehr als drei Promille ergeben.

Bei der Unfallaufnahme wurde zudem eine Softairwaffe aufgefunden, die neben dem gestürzten Fußgänger auf der Straße lag. Gegen den 56-Jährigen wird nun zusätzlich wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. pol/sma

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 14.11.2018