Betrunkene halten Polizei auf Trab

Zwei 22-jährige Radfahrer sind in der Nacht zum Sonntag gegen 1.45 Uhr in der Brandenburger Straße auf der Vogelstang mit ihren Fahrrädern vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Dabei ist einer der Fahrer während der Verfolgung mit einem Streifenwagen kollidiert. Der Mann fiel, blieb aber unverletzt, wie die Polizei mitteilte. Wie sich herausstellte, war der Radfahrer unter Alkoholeinfluss unterwegs: Ein Test ergab einen Wert von mehr als einem Promille. Im Rucksack des zweiten Radfahrers fanden die Beamten außerdem eine geringe Menge Marihuana und stellten sie sicher. Bei ihm ergab ein Alkoholtest einen Wert von mehr als 1,4 Promille.

Außenspiegel abgetreten

Rund eine halbe Stundenspäter beschädigte ein Mann zwei parkende Autos in der Schimperstraße in der Neckarstadt. Gegen 2.20 Uhr trat der 18-Jährige an einem Fahrzeug den Außenspiegel ab, an dem anderen trat er gegen die Fahrertür. Es entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Die Beamten trafen den Täter noch in der Nähe der Schimperstraße an und nahmen ihn fest. Der 18-Jährige konnte sich kaum auf den Beinen halten. Ein Alkoholtest auf dem Revier ergab einen Wert von mehr als zwei Promille.

In der folgenden Nacht auf Pfingstmontag kontrollierte eine Streife gegen 0.10 Uhr einen 26-Jährigen, der mit einem E-Tretroller auf der Rheinpromenade unterwegs war. Dabei bemerkten die Beamten Alkoholgeruch – ein Test ergab schließlich 1,4 Promille. Dem 26-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein einbehalten. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. pol/jul/lok

