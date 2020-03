Betrunkene mit E-Scooter unterwegs

Innerhalb nur weniger Stunden hat die Polizei gleich acht alkoholisierte E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Einer Mitteilung vom Freitag zufolge, ermittelten die Beamten in der Nacht zuvor Alkoholwerte zwischen 0,6 und 1,5 Promille bei den Fahrern. Bei vier Personen wurden Blutproben entnommen. In zwei Fällen wurden die Führerscheine einbehalten. Die Rollerfahrer waren wegen verschiedener Verkehrsverstöße aufgefallen. So seien die Fahrer beispielsweise auf Gehwegen unterwegs gewesen oder hätten die E-Scooter zu zweit benutzt. Bei E-Scootern handelt es sich um Kraftfahrzeuge. Vorschriften und Grenzwerte für Fahrer gelten wie auch bei Auto- oder Kradfahrern. wol/pol

© Mannheimer Morgen, Samstag, 14.03.2020