Betrunkener Autofahrer ignoriert Verkehrskontrolle und fährt in Schlangenlinien heim

Mannheim.Blaulicht sowie Haltezeichen der Polizei sind am Freitagmorgen gegen 3 Uhr von einem betrunkenen Autofahrer auf der B36/Casterfeldstraße in Mannheim ignoriert worden. Wie die Beamten mitteilten, fuhr ein 47-Jähriger teilweise in Schlangenlinien und unbeirrt zu seiner Wohnadresse in Brühl. Dort stellten ihn die Polizisten und konnten bereits beim Aussteigen des Mannes einen deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein Atemalkoholtest ergab anschließend einen Wert von rund 2 Promille. Eine Ärztin entnahm dem 47-Jährigen eine Blutprobe. Da der Mann in der Vergangenheit bereits betrunken Auto gefahren ist, besaß er keinen Führerschein. Die Beamten stellten sein Fahrzeug sowie den Fahrzeugschein sicher.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 18.09.2020