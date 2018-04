Betrunkener begeht Unfallflucht

Anzeige

Die Polizei hat in Käfertal einen flüchtigen Fahrer nach Unfall unter starkem Alkoholeinfluss ermittelt. In der Jägerstraße war laut Polizeibericht von gestern am Ostermontag gegen 20.45 Uhr ein 49-jähriger Fahrer eines VW Golf gegen einen in der Straße geparkten Pkw BMW geprallt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 10 000 Euro. Der Verursacher des Unfalls entfernte sich anschließend zu Fuß vom Ort der Karambolage. Nach der Vernehmung von Zeugen fuhren die Beamten des Polizeireviers Käfertal jedoch usofort zur Halteranschrift des Unfallfahrzeugs. Dort trfen die Polizisten den Fahrer. Ein Alkoholtest ergab mit einem Wert von umgerechnet mehr als 2,2 Promille, dass er erheblich unter Alkoholeinfluss stand und daher nicht mehr in der Lage war, ein Fahrzeug sicher zu führen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde einbehalten. Gegen den Mann wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht ermittelt. tan/pol