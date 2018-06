Betrunkener beißt Polizistin in Finger

Anzeige

Ein Betrunkener ist in der Neckarstadt auf Polizisten losgegangen. Laut Polizeibericht vom Montag wurden Beamte des Reviers Neckarstadt am Sonntagmorgen wegen eines volltrunkenen Mannes in die Riedfeldstraße gerufen. Eine Frau war in Sorge um einen Mann, der auf dem Gehweg lag. Sie hatte die Ordnungshüter alarmiert. Als die Beamten gegen 10.50 Uhr eintrafen und sich um den Mann kümmern wollten, wurde dieser zunächst beleidigend. Anschließend biss er einer Polizistin in den Finger und trat nach den beiden Streifenpolizisten. Nur unter Kraftaufwand gelang es, den Mann unter Kontrolle zu bringen und zur Neckarstadtwache zu transportieren. Währenddessen randalierte der 27-Jährige im Transportfahrzeug. Bevor er in eine Gewahrsamszelle gebracht werden konnte, ging er auf eine weitere Beamtin los. Beim Alkoholtest pustete der Randalierer fast 1,6 Promille. tan/pol