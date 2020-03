Betrunkener Fahrer schlägt und beißt

Mit seiner Festnahme hat die Polizei am Sonntag gegen 13.50 Uhr die Alkoholfahrt eines 58-Jährigen beendet. Der Mann hatte in der Johann-Weiß-Straße zunächst beim Einparken an einem ordnungsgemäß abgestellten VW Touran Sachschaden in Höhe von 2 500 Euro verursacht. Bei der anschließenden Unfallaufnahme habe er versucht, Beamte zu schlagen und zu beißen. Er wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Ein Alkoholtest ergab 2,6 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Ermittlungen wegen Verkehrsgefährdung, versuchter Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte dauern an. pol/lang

