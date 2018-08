"Betrunkener ist keine Verkleidung"

"Betrunkener" werde als Verkleidung nicht akzeptiert, heißt es unter anderem in einem von der Polizei Mannheim. © Video Polizei Mannheim - Screenshot

Mannheim.Mit einem launigen Video zur Fastnacht warnt die Polizei in Mannheim vor den negativen Folgen der tollen Tage. "Betrunkener" werde als Verkleidung nicht akzeptiert, heißt es unter anderem in dem Film, den die Ordnungshüter am Donnerstag per Twitter verbreiteten. Auch Ausreden wie "Wenn Ihr jetzt ein Auge zudrückt, weil Fasching ist, mach ich es nie wieder" seien bei den zu erwartenden

...

Sie sehen 38% der insgesamt 1051 Zeichen des Artikels