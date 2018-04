Betrunkener randaliert

Anzeige

Die Polizei hat einen 33-Jährigen in Gewahrsam genommen, nachdem er am Sonntag kurz vor 6 Uhr in der Friedrichstraße in Neckarau an zwei Autos die Außenspiegel sowie einen Briefkasten beschädigt hatte. Ein Zeuge hatte den Mann beobachtet und die Beamten verständigt. Die Polizisten stellten den Randalierer mit einem aufgeklappten Taschenmesser in der Hand. Nach Aufforderung warf er die Waffe zu Boden und konnte festgenommen werden. Der 33-Jährige musste mit aufs Polizeirevier begleiten, wo bei einem Alkoholtest bei ihm mehr als 1,8 Promille festgestellt wurden. Der Mann muss nun einer Anzeige wegen Sachbeschädigung rechnen. tan/pol