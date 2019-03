Betrunkener verursacht Auffahrunfall

Trunkenheit plus Nacht gleich Unfall, so die einfache Gleichung am Sonntagmorgen auf der Bismarckstraße: Der Fahrer eines Skodas ist mit einem Opel kollidiert, eine Person wurde leicht verletzt. Wie die Polizei gestern mitteilte, war der Mann um 2 Uhr mit seinem Auto auf der Bismarkstraße in Richtung Ludwigshafen unterwegs. Vor der Haustür des Polizeireviers bei den Quadraten L 6 und L 8, übersah er – wahrscheinlich wegen des Alkoholeinflusses – den an der Ampel wartenden Opel eines 48-Jährigen und fuhr auf diesen auf.

Die Beifahrerin des Opel-Fahrers wurde dabei leicht verletzt, während die beiden Männer keine Verletzungen erlitten. An den Autos entstand ein Sachschaden von geschätzt 7000 beziehungsweise beim Opel 8000 Euro. Beim Unfallverursacher stellte die Polizei einen Alkoholpegel von 1,04 Promille fest. Sein Führerschein wurde einbehalten, er muss sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. cvs

© Mannheimer Morgen, Montag, 25.03.2019