Betrunkener will Bier stehlen

Gleich zwei Mal hintereinander hat ein 24-Jähriger versucht, einen Sechserpack Bier zu stehlen. Wie die Polizei mitteilt, hatte sich der Mann in einem Supermarkt in N 1 zunächst einen Sechserpack genommen und ging dann ohne zu zahlen durch die Kasse. Ein Mitarbeiter bemerkte den Vorfall und nahm dem Dieb das Bier ab. Davon unbeeindruckt ging der 24-Jährige erneut in den Laden und nahm sich einen anderen Sechserpack. Diesmal rannte er durch die Kasse in Richtung Paradeplatz. Als Polizisten den Mann festnahmen, wehrte er sich, griff die Beamten an und spuckte einem von ihnen ins Gesicht. Der betrunkene Täter musste in die Ausnüchterungszelle. Hierbei verletzte er einen weiteren

Beamten leicht. imo/pol

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 16.07.2019