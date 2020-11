Mannheim.Eine Polizeistreife hat am frühen Samstagmorgen einen Mann dabei beobachtet, wie er an einem Fahrrad in der Fressgasse hantierte. Laut Polizeibericht stürzte er, als er davon fahren wollte und wurde von den Beamten vorläufig festgenommen. Wie sich herausstellte, war der 19-Jährige mit über 1,8 Promille erheblich alkoholisiert. Die weiteren Ermittlungen dauern noch an.

