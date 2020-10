Bettina Franke liest in Abendakademie

Mannheim.Zunehmend rückt die Auseinandersetzung mit der deutschen Kolonialvergangenheit in den Vordergrund der öffentlichen Wahrnehmung. Dazu veranstaltet die Abendakademie Mannheim in der Reihe „einander. Aktionstage 2020“ eine Lesung aus zeitgenössischen literarischen Werken. Die Schauspielerin Bettina Franke trägt am Freitag, 16. Oktober, 18 bis 19.30 Uhr, Passagen aus Romanen von Uwe Timm, Gerhard Seyfried und Andre Brink vor. Manfred Loimeier, Literaturwissenschaftler und „MM“-Redakteur, moderiert. Der Eintritt kostet 9 Euro, Anmeldung ist unter abendakademie-mannheim.de erforderlich.

