„Beunruhigende Aktualität“

Er gilt als einer der wichtigsten deutschen Theologen des 20. Jahrhunderts. Dietrich Bonhoeffer, der die Attentatspläne gegen Hitler unterstützte, wurde dafür 1945 hingerichtet. Die Predigtreihe „Widerstehen“ in der Citykirche Konkordien und eine Lange Bonhoeffer-Nacht in der Hafenkirche an dessen Todestag am Donnerstag, 9. April, erinnern an den großen Pazifisten. Start ist am Sonntag, 1. März, um 11 Uhr mit dem Gottesdienst „Aufstehen gegen den Sündenfall“ mit Pfarrerin Anne Ressel. Am 29. März hält die Pforzheimer Dekanin Christiane Quincke die Predigt.

75 Jahre ist es her, dass Dietrich Bonhoeffer von den Nazis ermordet wurde – einen Monat vor Ende des Krieges und der Schreckensherrschaft der Nationalsozialisten wurde er im Konzentrationslager Flossenbürg gehängt. Bereits im Frühjahr 1933 hatte der junge Theologe den Antisemitismus kritisiert: „Wer nicht für Juden schreit, darf nicht gregorianisch singen“, schrieb er. Bonhoeffer durchschaute früh die „Maskerade des Bösen“, die sich bürgerlich gab und zugleich tief rassistisch und ausgrenzend war.

Mitglied der Bekennenden Kirche

Bonhoeffer war Mitglied der Bekennenden Kirche. Die gründete sich 1934 als Reaktion darauf, dass die Nationalsozialisten die evangelischen Amtskirchen gleichgeschaltet hatten. Eine wichtige Aufgabe der Kirche sah Bonhoeffer darin, den Schwachen nicht nur zu helfen, sondern sich der Ungerechtigkeit aktiv entgegenzustellen. „Wenige Tage nach den rassistischen Morden in Hanau ist Bonhoeffers Denken und Handeln von beunruhigender Aktualität“, sagt Pfarrerin Ilka Sobottke, die gemeinsam mit Anne Ressel die Veranstaltungsreihe zu Ehren Bonhoeffers initiiert hat. „Insbesondere, da die politische Rechte international versucht, Bonhoeffer und die Bekennende Kirche für sich zu instrumentalisieren.“ red/mai

