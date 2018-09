Bevor der Gutschein abläuft …

Gibt es eigentlich Menschen, die so hitzeresistent sind, dass sie trotz Temperaturen von weit mehr als 30 Grad in die Sauna gehen? Ja, es gibt sie. Beispielsweise in der „Naturspa Salzgrotte“. Zwar laufen die anderen Angebote dort bei Hitze wesentlich besser. Jedoch gab es sogar diesen Sommer auch zwei bis drei Kunden, die dort die Sauna für sich anschmeißen ließen. Auf die Frage, warum Menschen trotz Hitze die Wärme suchten, antwortet die Inhaberin: „Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich, weil der Gutschein fast abgelaufen ist.“ Wenn das so ist, sollte man vielleicht mal über die Verlängerung der Ablauffristen nachdenken, um den Besuchern den Saunabesuch bei Hitze zu ersparen.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 22.09.2018