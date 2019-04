Auf schwarzen Tafelwänden steht dieser Satzanfang und dahinter ist viel freier Raum. Allerdings bleibt der erfahrungsgemäß nicht lange frei. Bunte Kreiden stehen bereit, mit denen jeder, der möchte, den Satz vervollständigen kann. Dort stehen dann so Dinge wie: Bevor ich sterbe, möchte ich ein Buch veröffentlichen. Fallschirm springen. Die Mondscheinsonate spielen können. Wieder gesund werden. Meinen inneren Frieden finden. Großvater werden. Ein Tag ohne Schmerzen sein. Mit Lisa die Welt erkunden. Oder glücklich sein.

Dieses Kunstprojekt stammt von der US-Amerikanerin Candy Chang. In vielen Städten auf der ganzen Welt hat sie diese Tafeln bereits aufgestellt und die Menschen dazu angeregt nachzudenken – über den Tod und auch über das Leben. Und wenn man vor einer solchen Tafel steht, kommt einem ganz automatisch die eine Frage in den Sinn: „Was ist mir am Leben wichtig?“

Anderes rückt in Mittelpunkt

Wenn ich mir diese Frage stelle und vom Ende her betrachte, dann verschieben sich Prioritäten. Was in diesem Augenblick wichtig ist, spielt dann nicht mehr die entscheidende Rolle. Anderes rückt in den Mittelpunkt. Ich erinnere mich an meine Sehnsüchte und Träume, die sonst oft vom Alltag überlagert werden.

Mir selbst tut es gut, wenn ich mich hin und wieder daran erinnere, dass das Leben irgendwann vorbei sein kann. Das treibt mich an, auch mal etwas Neues auszuprobieren. Ich gehe so Manches an, das ich sonst vor mir herschiebe. Und ich kann auch mit anderen anders umgehen. Die mürrische Art meines Kollegen stört mich nicht mehr so sehr und ich sage den Menschen, mit denen ich gerne Zeit verbringe, was ich an ihnen mag und schätze.

Mit dem morgigen Palmsonntag beginnt die Karwoche. Während dieser Tage erinnern sich Christen an die Leiden und das Sterben Jesu. Angefangen bei seinem Einzug in Jerusalem, das letzte Abendmahl mit seinen Freunden, den Tod am Kreuz und die Auferstehung.

Ein Tag für jedes Ereignis

Jedem Ereignis ist ein eigener Tag gewidmet – sei es der Palmsonntag oder Gründonnerstag, der Karfreitag oder Ostern. Und dennoch darf ich nicht nur eines nach dem anderen anschauen. Auch in diesem Fall lohnt sich der Blick vom Ende her. Denn selbst wenn die Woche überwiegend von Leid geprägt ist, steht am Ende die Auferstehung. Nur vom Ende aus lassen sich der Verrat, das Leiden und der Tod überhaupt erst aushalten.

Als Christin bin ich davon überzeugt, dass das Ende unseres Lebens ein Neubeginn sein wird. Der Tod ist nicht nur ein unüberwindbares Ende, sondern er ist ein Neubeginn bei Gott. Ich werde Gott begegnen. Ihm traue ich zu, dass er alles Unfertige und Heillose zu einem guten Ende bringt. Und gerade weil diese Hoffnung mich trägt, kann ich jetzt schon jeden Tag in diesem Vertrauen beginnen. Mein Schmerz, mein Scheitern, mein Leiden hat nicht das letzte Wort. Diese Hoffnung hilft mir, mich von all dem zu befreien, was mein Leben tot macht. Gottes Möglichkeiten sind größer. Er kann lebendig machen. Das nimmt mir zwar nicht den Schmerz und die Trauer. Aber vom Ende her betrachtet, sieht alles ein wenig anders aus.

Judith Schmitt-Helfferich,

Pastoralreferentin der

Katholischen Stadtkirche

Heidelberg

© Mannheimer Morgen, Samstag, 13.04.2019