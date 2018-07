Bewährungsstrafe für Raub und Diebstahl auf der "Time-Warp"

Anzeige

Mannheim.Ein Jahr und neun Monate auf Bewährung wegen zweifachen Raubes und Diebstählen in vier Fällen lautete vor dem Mannheimer Amtsgericht am Mittwochmorgen das Urteil für den 23-Jährigen Nicola P.

Der Mann, der aus Italien zur Veranstaltung "Time Warp" angereist war, hatte von Verhandlungsbeginn an eingeräumt, auf dem Mannheimer Techno-Festival zunächst Drogen konsumiert und in der Nacht vom 7. auf den 8. April in insgesamt sechs Fällen Menschen um elf Schmuckstücke aus Gold und Silber gebracht zu haben.

Richter Holger Hamm werte bei der Strafzumessung vor allem das frühe Geständnis sowie die positive Sozialprognose des bisher unbestraften Mannes positiv. Die Bewährungszeit beträgt zwei Jahre.