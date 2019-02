Bewährungsstrafe nach schwerem Lastwagen-Unfall

Mannheim.Mit einer Bewährungsstrafe endete am Freitagnachmittag der Prozess um einen tödlichen Unfall am 9. Juni 2017 auf der A 6 bei Mannheim Sandhofen. Das Amtsgericht verurteilte den 33-jährigen Fahrer zu zwei Jahren Haft, setzte die Strafe aber zur Bewährung aus. Außerdem muss der Mann drei Schichten mit der Verkehrspolizei mitfahren, um eine andere Perspektive der Problematik kennenzulernen.

Auch wenn sich nicht mehr klären lasse, was in der Zeit direkt vor dem Unfall im Cockpit des Lkw passierte, sah die Vorsitzende Richterin im Verhalten des Angeklagten besondere Gründe, die eine Bewährung bei diesem Strafmaß ermöglichten. So habe er direkt nach dem Unfall mit Erste Hilfe geleistet, im Verfahren echte Reue gezeigt und gestanden, was er habe gestehen können. Außerdem sah sich die Kammer „felsenfest davon überzeugt“, dass der Bremsassistent nicht funktioniert habe, weder im Bremsverhalten noch in den vorangegangenen Warnstufen. Denn sonst hätte der Fahrer rechtzeitig reagieren können, so die Vorsitzende Richterin.

Die Verfahrensbeteiligten haben das Urteil zur Kenntnis genommen und wollen es prüfen. Allerdings signalisierten alle Beteiligten, dass sie vermutlich keine Berufung einlegen werden.

Die Staatsanwaltschaft hatte am Freitagmorgen eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren ohne Bewährung gefordert. Außerdem forderte Oberstaatsanwältin Christina Arnold eine Sperre von einem Jahr zum Führen von Kraftfahrzeugen. Der Anwalt einer Familie, die zu den Opfern des Unfalls gehört, forderte als Nebenklägervertreter zwei Jahre und zwei Monate, ebenfalls ohne Bewährung, und den Entzug der Fahrerlaubnis. Die Verteidigung hatte sich der Forderung der Staatsanwaltschaft nach zwei Jahren angeschlossen, aber für eine Aussetzung der Strafe auf Bewährung plädiert.

Bei dem Unfall war ein Lkw-Fahrer mit Tempo 85 ungebremst auf ein Stauende aufgefahren. Bei dem schweren Unfall kamen zwei Menschen ums Leben, elf wurden zum Teil schwer verletzt. Ein Mann ist seitdem dauerhaft ein Pflegefall. Ein strittiger Punkt im Prozess war die Frage nach der Funktion des Bremsassistenten. Die Vorsitzende Richterin Gabriele Schöpf musste herausfinden, warum das Bremssystem „Active Break Assist 3“ – kurz „ABA 3“ – den wegen fahrlässiger Tötung angeklagten Fahrer zwar akustisch und visuell vor einer Kollision gewarnt, aber vor dem Aufprall nicht abgebremst hat. Hierzu hatte es von verschiedenen Sachverständigen und dem Entwickler im Lauf des Prozesses wiedersprüchliche Aussagen gegeben.