Bewaffneter Mann überfällt Laden

Ein Mann hat einen Supermarkt in der Neckarstadt ausgeraubt. Wie die Polizei gestern mitteilte, schlossen die Mitarbeiter den Laden in der Lange Rötterstraße am Samstag gegen 0.30 Uhr ab, als sie von einem Mann mit Pistole bedroht wurden. Die Mitarbeiter gaben die Tageseinnahmen von mehreren tausend Euro aus dem Tresor heraus. Laut Polizei ist der Mann zwischen 24 und 28 Jahren alt und zwischen 1,80 und 1,90 Metern groß bei sportlicher Figur. Er soll helle Haut, dunkle Augen, dicke schwarze Augenbrauen und kurze dunkle Haare haben. Bekleidet war der Mann laut den Angaben mit einer schwarzen Hose, einer schwarzen Jacke, einem grauen Kapuzenpulli, schwarzen Handschuhen und maskiert mit einem schwarzen Tuch und weißgepunkteter grauer Kapuze. Zeugen werden gesucht: 0621/174 44 44. pol/lok

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 27.11.2018