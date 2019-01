Bewaffneter Raubüberfall

Ein 26-Jähriger ist in der Neckarstadt von einem Unbekannten bedroht und beraubt worden. Nach Angaben der Polizei von gestern forderte der Kriminelle am Montagabend gegen 19 Uhr den 26-Jährigen unterhalb der Kurpfalzbrücke in englischer Sprache auf, „alles“ herauszugeben. Dabei drohte er mit einer Pistole. Als das Opfer darauf nicht reagierte, griff der Täter in die Umhängetasche und stahl Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro, diverse Papiere und ein Speichermedium. Daraufhin flüchtete der unbekannte Mann mit einem schwarzen Mountainbike. Er wird laut Polizei wie folgt beschrieben: normale Statur mit leichtem Bart und dunkler Hautfarbe. Er trug einen schwarzen Pullover, eine schwarze Wintermütze und dunkle Handschuhe. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 0621/174 44 44 zu melden. pol/lok

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 30.01.2019