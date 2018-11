Bewegende Spurensuche in der Ukraine

Jahrzehnte blieb vieles im Dunkeln: Der Ort klang stets fremd und war nur ein Name. Drohobycz. Es gab kaum Bilder, kaum Fassbares in Worten. Stattdessen dieses Schweigen der Mutter und eine spürbare Traurigkeit zwischen den Zeilen. Warum? Jetzt, nach dem Tod der Mutter und zu ihrem eigenen 65. Geburtstag, suchte Orna Marhöfer, ehemalige Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde Mannheim, Antworten. Was sie fand: Verständnis für Unsagbares, einen Freund und den Platz, an dem einst ihr Großvater von den Nationalsozialisten getötet wurde.

Düsteres Kapitel

Drohobycz. Ukraine. 70 Kilometer südlich von Lwiw (deutsch Lemberg). Wie sich dem Teil der Familiengeschichte nähern, der stets so weit weg erschien? Die Mutter – Selma Weiler – habe wenig erzählt, erinnert sich Marhöfer. Anders sei Erlebtes wohl nicht zu ertragen gewesen, vermutet sie: Die Mutter verdrängte, was kaum auszuhalten war – ein düsteres Kapitel der Geschichte des europäischen Judentums, das auch dort im Osten für den Einzelnen zum Alptraum wurde.

So hatte Drohobycz, bis 1918 Teil des österreichischen Kronlandes Galizien und Lodomerien, etwa 30 000 Einwohner. 40 Prozent der Bevölkerung waren Juden, die in den Ölschächten arbeiteten oder Kaufleute waren. Von 1919 bis 1939 gehörte die Stadt zu Polen. 1939 besetzte die Rote Armee Drohobycz, 1941 marschierte die deutsche Wehrmacht ein. Bereits unmittelbar danach ermordeten Ukrainer in einem dreitägigen Pogrom mehr als 300 Juden. Immer wieder starben Menschen auf Straßen und Plätzen. Anfang Oktober 1942 wurde schließlich das Ghetto Drohobycz mit 10 000 Juden eingerichtet. Es folgten weitere Erschießungen.

Lediglich 522 Juden überlebten, 800 entkamen, darunter Selma Weiler. Sie floh mit ihrer Mutter und zwei Schwestern per Schiff nach Palästina. Der Großvater wollte nachkommen, was nicht mehr gelang. „Mein Großvater wurde 1942 im Bronitza-Wald erschossen“, vermutet Marhöfer, die seit mehr als 40 Jahren bei der Stadt Mannheim arbeitet und 2019 in den Ruhestand geht.

Bevor ihr neuer Lebensabschnitt beginnt, sollte Licht ins Dunkel der Vergangenheit fallen. Als schicksalhaft betrachtet sie, dass im Internet ein Ansprechpartner auftauchte: Jaroslaw Lopuschanskyi, Lehrstuhlinhaber für deutsche Philologie in Drohobycz und Leiter der Österreich-Bibliothek des Zentrums für europäische Integration. Er nahm sich vor Ort der Familie an, vermittelte Wissen über Land und Leute, begab sich mit auf Spurensuche. „Wir haben uns gesucht und gefunden“, lobt Marhöfer den freundlichen Begleiter.

Gemeinsam entdeckte man das Haus, in dem die Familie damals lebte, die alte Schule, den jüdischen Friedhof, wo viele Grabsteine den Sowjets später als Baustoff dienten und heute nur noch spärliche Reste von den Verstorbenen zeugen.

Durch die Reise in die Ukraine habe sich ein lebendiges Bild zu den Erzählungen von früher ergeben; und mehr noch, Verständnis für das Leid und den Verlust, der über das eigene tragische Erleben hinaus rage, sagt Marhöfer. Eine blühende jüdische Kultur sei auch dort untergegangen, viele Menschen seien wie die Kultur dem Massenwahn zum Opfer gefallen.

Zum Beispiel im Bronitza-Wald. Hier spielt der bewegendste Moment der emotionalen Fahrt: 1942 begannen dort die Exekutionen. 13 Massengräber sind davon geblieben, das längste 30 Meter lang. Ob der Großvater genau dort erschossen worden sei, wisse bis heute keiner“, so Marhöfer. An den Gräbern Kaddisch (Totengebet) zu sagen, das habe sie auch für ihre verstorbene Mutter getan. Selma Weiler heiratete schließlich in Palästina und kam nach dem Krieg nach Kaiserslautern – fortan bereicherte zudem die Kultur des saarländisch-pfälzischen Judentums das Familienleben.

Verschiedene Wurzeln, abgebrochen, wieder zusammengewachsen: Das habe ihr Leben bestimmt, sagt Orna Marhöfer, die es nun als ihre Aufgabe empfindet, nach Jahren in der Verantwortung für Familie und Gemeinde, Wissen an nachfolgende Generationen weiter zu geben. „Wo direkte Zeitzeugen fehlen, müssen die Kinder deren Part übernehmen“, sagt sie und zieht als Fazit der emotionalen Reise: „Jetzt müssen wir die Geschichte(n) weiter tragen“ – damit nichts im Dunkeln bleibt.

