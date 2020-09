Bewegendes Theaterstück zum Thema Nähe und Distanz

Der Mannheimer Verein Starkmacher, der sich mit verschiedenen Projekten für die Jugendarbeit einsetzt, hatte auch in diesem Sommer ein Projekt für Jugendliche mit und ohne Handicap: Living Diversity (Lebendige Vielfalt). 14 Jugendliche im Alter von 15 bis 19 Jahren stellten am Ende einer Projektwoche das Ergebnis in einer Performance auf dem Open-Air-Gelände des Jugendparks ALTER am Alten Messplatz vor.

Gäste aus Frankreich

Das Projekt wurde gefördert von der Baden-Württemberg Stiftung und dem Deutsch-Französischen Jugendwerk, daher waren in den Jahren zuvor einige Jugendliche und Betreuer aus Frankreich mit dabei. In diesem Jahr waren es Corona-bedingt nur zwei Personen, die weiteren Teilnehmer kamen aus verschiedenen deutschen und österreichischen Städten. Die Jugendlichen waren vor ihrem Auftritt etwas aufgeregt und probten zur Sicherheit eine Szene aus ihrem Stück.

„Wir haben vier Tage lang zum Thema Nähe und Distanz ein bewegtes Mosaik erarbeitet. Darin geht es um verschiedene Perspektiven auf bestimmte Themen“, sagte Wiebke Weinbrenner von den Starkmachern. Die Themen drehten sich um gefühlte oder räumliche Distanz, den weiten Weg zur Erfüllung eines Traums oder die Distanz zwischen gesellschaftlichen Gruppen. „Ich bin schon seit drei Jahren bei diesem Projekt mit dabei, weil es jedes Jahr aufs Neue schön ist“, sagte Ali Muhammad aus Achern. „Es sind Leute aus verschiedenen Ländern mit dabei, man hört andere Sprachen, probiert anderes Essen, lernt andere Kulturen kennen. Vielfalt wird hier großgeschrieben.“ Am Anfang seien die Leute oft schüchtern, doch wenn jemand den ersten Schritt mache, klappe es schon mit dem Gemeinschaftsgefühl.

In der Performance erzählte Ali vom Krieg in Syrien und einer Familie, die den Vater verlor. „Ohne Vater zu leben ist wie ein hohes Gebäude ohne Fundament“, hieß es in der Szene. „Ich fühle mich so allein. Und es sind so viele Menschen um mich herum“, lautete das Thema einer anderen. Die Jugendlichen zeigten durch Bewegung im Raum und Körpersprache, welche Gefühle die dargestellten Figuren hatten. Traurigkeit, Unsicherheit, Angst, aber auch Freude, wenn ein Fußballstar auftaucht, mit dem man ein Selfie machen kann. Still und nachdenklich wurde die Stimmung bei „Imagine“, das eine Teilnehmerin auf der Ukulele spielte.

Zum Abschluss durfte Benjamin Moser sein Talent unter Beweis stellen. Er sang „Aux Champs-Élysées“ von Joe Dassin, zuerst als Sketch unter Anleitung eines französischen Betreuers, der ihm auf komödiantische Weise die Aussprache verfeinern wollte, dann allein und schließlich mit allen Teilnehmern im Chor. Das Publikum schloss sich ebenfalls an. Am Ende gab Benjamin dem Publikum noch eine Botschaft mit auf den Weg, die ihm am Herzen lag: „Schützt den Planeten und glaubt an den Weihnachtsmann!“

