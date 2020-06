Bewegung im Wald

Sanfte Bewegungen für den ganzen Körper und spielerisches Gedächtnistraining: Der Seniorenrat startet am Mittwoch, 1. Juli wieder mit seinem Angebot der „3000 Schritte im Park“ mit Claire Geist. Los geht es um 14 Uhr an der Straßenbahn-Endhaltestelle der Line 3 an der Rheingoldhalle. Dabei stehen nicht nur die Schritte im Vordergrund. Vielmehr wird an verschiedenen Stationen der ganze Körper durchbewegt – und auch das Gedächtnis kommt nicht zu kurz. Die 3000 Schritte im Waldpark finden immer am ersten Mittwoch im Monat statt.

Treffpunkt Luisenpark

Am 6. Juli startet dann Konrad Reither seine 3000 Schritte im oberen Luisenpark. Treffpunkt ist gegenüber dem Theresienkrankenhaus. Von dort geht es dann zum Sportplatz und Reither leitet Übungen an, die den ganzen Körper und natürlich auch den Kopf fordern. Dieses Treffen findet jeden Montag um 10 Uhr statt. „Leider gibt es kein anschließendes Kaffeetrinken“, räumen die Organisatoren ein, „da in den Lokalen immer noch sehr strenge Regeln gelten.“ Zudem müssen die Teilnehmer ihre Kontaktdaten angeben: „Die Listen werden dann nach 14 Tagen vernichtetet.“ mai/red

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 01.07.2020